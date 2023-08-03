МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Введение биометрической оплаты на транспорте не приведет к исчезновению традиционных способов оплаты проезда, пообещали в Минтрансе России в разговоре с РИА Новости. Минтранс обещал выполнить обязательства по компенсациям за льготные билеты



"Подчеркнем, что технология биометрии не отменяет привычные для граждан способы оплаты проезда. Они по-прежнему будут доступны для пассажиров", — рассказали в ведомстве.

В министерстве также пояснили, что проект "Зеленый цифровой коридор пассажира" имеет много целей, в том числе обеспечение безбарьерной транспортной среды для пассажиров, создание "одного окна" в мобильность с предоставлением информации по льготам и субсидиям, построение маршрута, определение стоимости проезда, информирование о задержках и так далее.

"В рамках проекта "Зеленый цифровой коридор пассажира" развивается множество инновационных способов оплаты и допуска на пассажирский транспорт. На сегодняшний день на общественном городском пассажирском транспорте в России реализованы три группы технологий бесконтактной оплаты проезда. Один из таких способов — с использованием биометрии. Использование технического зрения повышает безопасность процесса оплаты, а биометрический идентификатор невозможно потерять или забыть, а значит, исключается возможность его использования третьими лицами", — добавило ведомство.

Также сообщается, что в будущем технология биометрии будет расширяться. При этом она уже сейчас успешно применяется в московском метро и на "Аэроэкспрессе», а также при пересечении границы в "Шереметьево" и "Домодедово.

Внедрение в России биометрической оплаты продвигается в рамках "Зеленого цифрового коридора пассажира», одного из направлений Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.