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2023
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"Почта России" запустила авиадоставку посылок в Грузию
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"Почта России" запустила прямую регулярную авиадоставку в Грузию, ежемесячно планируется транспортировать до 6 тонн посылок, следует из пресс-релиза компании. "Почта России"... ПРАЙМ, 04.08.2023
транспорт, бизнес, новости, почта россии, грузия, авиадоставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Почта России" запустила прямую регулярную авиадоставку в Грузию, ежемесячно планируется транспортировать до 6 тонн посылок, следует из пресс-релиза компании.
"Почта России" запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Ежемесячно логистический оператор будет транспортировать до 6 тонн посылок, корреспонденции и экспортных грузов", — говорится в сообщении.
Доставку будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Логистический центр "Почты России", где посылки проходят таможенный контроль и оформление, расположен недалеко от аэропорта "Внуково", откуда авиакомпания совершает ежедневные авиаперевозки в Тбилиси.
"Прямое почтовое сообщение со странами Закавказья – перспективное и востребованное направление как у бизнеса, так и у частных клиентов. Благодаря партнерству с "Азимутом" среднее время доставки из России в Грузию снизится на 2-3 дня", – отметил руководитель дирекции управления транспортом Георгий Баутин.
В мае пресс-служба "Почты России" рассказала РИА Новости о планах рассмотреть возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию. На тот момент авиапочта из России в Грузию шла через третьи страны.