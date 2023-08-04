МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Почта России" запустила прямую регулярную авиадоставку в Грузию, ежемесячно планируется транспортировать до 6 тонн посылок, следует из пресс-релиза компании. РЖД в июле поставили исторические рекорды по грузообороту

"Почта России" запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Ежемесячно логистический оператор будет транспортировать до 6 тонн посылок, корреспонденции и экспортных грузов", — говорится в сообщении.

Доставку будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Логистический центр "Почты России", где посылки проходят таможенный контроль и оформление, расположен недалеко от аэропорта "Внуково", откуда авиакомпания совершает ежедневные авиаперевозки в Тбилиси.

"Прямое почтовое сообщение со странами Закавказья – перспективное и востребованное направление как у бизнеса, так и у частных клиентов. Благодаря партнерству с "Азимутом" среднее время доставки из России в Грузию снизится на 2-3 дня", – отметил руководитель дирекции управления транспортом Георгий Баутин.

В мае пресс-служба "Почты России" рассказала РИА Новости о планах рассмотреть возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию. На тот момент авиапочта из России в Грузию шла через третьи страны.