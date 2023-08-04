МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 60 самолетов после 902 заказов в предшествовавшем месяце, следует из сообщения компании. Суд взыскал с Airbus 5,1 миллиона долларов за самолеты для "Аэрофлота"

Таким образом, с начала года число заказов составило 1140, с учетом отмен — 1101.

Поставила компания клиентам за июль 65 самолетов, что почти на 10% меньше показателя июня. С начала месяца Airbus поставила 381 самолет.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников составляет около 134 тысяч человек.