2023-08-04T10:36:22+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230804/841293146.html
Число заказов у Airbus упало до 60 самолетов в июле
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Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 60 самолетов после 902 заказов в предшествовавшем месяце, следует из сообщения компании. Таким образом, с... ПРАЙМ, 04.08.2023
транспорт, бизнес, новости, европа, авиастроение, airbus
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 60 самолетов после 902 заказов в предшествовавшем месяце, следует из сообщения компании.
Таким образом, с начала года число заказов составило 1140, с учетом отмен — 1101.
Поставила компания клиентам за июль 65 самолетов, что почти на 10% меньше показателя июня. С начала месяца Airbus поставила 381 самолет.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников составляет около 134 тысяч человек.