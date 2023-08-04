МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" сократил расходы на 65 процентов

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. С 9 сентября добавится третий рейс в неделю, который будет выполняться по субботам из Москвы и по воскресеньям из Коломбо в соответствии со следующим расписанием:… SU288 Москва (SVO-С) — Коломбо 22.50-10.20 (+1), SU289 Коломбо — Москва (SVO-C) 12.05-18.40", — говорится в сообщении.

Таким образом, рейсы из Москвы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям, уточняет авиакомпания. Обратный рейс — по пятницам, воскресеньям и понедельникам.