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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов на Шри-Ланку
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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. С 9 сентября... ПРАЙМ, 04.08.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, россия, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий рейс по субботам, сообщает авиаперевозчик.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. С 9 сентября добавится третий рейс в неделю, который будет выполняться по субботам из Москвы и по воскресеньям из Коломбо в соответствии со следующим расписанием:… SU288 Москва (SVO-С) — Коломбо 22.50-10.20 (+1), SU289 Коломбо — Москва (SVO-C) 12.05-18.40", — говорится в сообщении.
Таким образом, рейсы из Москвы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям, уточняет авиакомпания. Обратный рейс — по пятницам, воскресеньям и понедельникам.