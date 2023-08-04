КРАСНОДАР, 4 авг — ПРАЙМ. Работа порта Новороссийска осуществляется штатно после ночной атаки БПЛА, грузоперевозки идут по плану, рассказали РИА Новости в "Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков" (ЮТО). Fesco изучает в Египте активы в портах с привлечением местного партнера

Губернатор Краснодарского края Вениямин Кондратьев ранее сообщал, что системы противовоздушной обороны ночью успешно отразили атаку беспилотников на Новороссийск. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

"По гражданским судам и в порту все спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", — сказали в ЮТО.

Как сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин, пассажирские каботажные суда после небольшой задержки продолжили курсировать по маршруту между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

Каспийский трубопроводный консорциум также заявлял, что запрет на движение судов в Новороссийске сняли в 10:39 по московскому времени.

"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносного причального устройства — ред.) и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", — добавили в компании.

Позднее в "Транснефти" сообщали РИА Новости, что объекты Новороссийского морского торгового порта не были повреждены.

"С 11 утра движение судов возобновлено. Никаких повреждений инфраструктуры или других объектов порта нет. График отгрузок не нарушен", — отметил пресс-секретарь компании Игорь Демин.