ЮТО сообщила, что порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
КРАСНОДАР, 4 авг — ПРАЙМ. Работа порта Новороссийска осуществляется штатно после ночной атаки БПЛА, грузоперевозки идут по плану, рассказали РИА Новости в "Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков" (ЮТО).
Губернатор Краснодарского края Вениямин Кондратьев ранее сообщал, что системы противовоздушной обороны ночью успешно отразили атаку беспилотников на Новороссийск. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
"По гражданским судам и в порту все спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", — сказали в ЮТО.
Как сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин, пассажирские каботажные суда после небольшой задержки продолжили курсировать по маршруту между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
Каспийский трубопроводный консорциум также заявлял, что запрет на движение судов в Новороссийске сняли в 10:39 по московскому времени.
"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносного причального устройства — ред.) и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", — добавили в компании.
Позднее в "Транснефти" сообщали РИА Новости, что объекты Новороссийского морского торгового порта не были повреждены.
"С 11 утра движение судов возобновлено. Никаких повреждений инфраструктуры или других объектов порта нет. График отгрузок не нарушен", — отметил пресс-секретарь компании Игорь Демин.
https://1prime.ru/transport/20230804/841294550.html