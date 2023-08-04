МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличивает частоту полётов из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале к осенне-зимнему сезону с четырех до семи рейсов в неделю, сообщает авиаперевозчик. В Росавиации назвали условие, при котором возможны новые рейсы в Африку

"С 1 октября увеличивается частота рейсов SU320/321 (рейсы Москва — Мале и обратно — ред.) c четырех раз в неделю до семи. С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полётов составит десять рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.