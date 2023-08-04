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"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы на Мальдивы
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"Аэрофлот" увеличивает частоту полётов из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале к осенне-зимнему сезону с четырех до семи рейсов в неделю, сообщает авиаперевозчик. "С 1... ПРАЙМ, 04.08.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, москва, мальдивы, рейс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличивает частоту полётов из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале к осенне-зимнему сезону с четырех до семи рейсов в неделю, сообщает авиаперевозчик.
"С 1 октября увеличивается частота рейсов SU320/321 (рейсы Москва — Мале и обратно — ред.) c четырех раз в неделю до семи. С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полётов составит десять рейсов в неделю", — говорится в сообщении.
Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.