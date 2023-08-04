МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ не видит предпосылок для удорожания тарифов такси с введением федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Такси", сообщил журналистам директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Сергей Семенов. Пользователи "Яндекс Такси" смогут ездить на беспилотном авто вдвоем

Правительство РФ в июле утвердило постановление о ФГИС легкового такси, она заработает с 1 сентября, сообщала пресс-служба кабмина. Создание так называемого единого реестра такси предусмотрено нормами федерального закона о такси № 580-ФЗ, принятого в декабре 2022 года. Документ предписывает создание трех региональных реестров такси — реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси, а также реестра легковых такси. Все эти данные будут передаваться в единый федеральный реестр.

"Подчеркну, что законом № 580-ФЗ мы не вводим новых требований к такси. В связи с этим предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу", — сказал Семёнов, комментируя вопрос о влиянии новой системы на тарифы перевозок.

При этом в Минтрансе и не исключают изменения в цене проездок в такси, но лишь как временное явление, пока рынок себя не отрегулирует.

"Спрос рождает предложение: у нас в такси достаточно приличная текучка кадров, мы будем пополнять свой реестр в том числе за счет тех лиц, которые сегодня вынуждены работать в серой зоне, потому что они являются физическими лицами, а у нас в такси могут работать только юрлица и предприниматели. Новый федеральный закон направлен на то, чтобы сделать благоприятные условия для тех людей, которые находятся сегодня в серой зоне, чтобы они вышли на рынок, применяя механизм самозанятых. Поэтому если цена будет расти, то будет расти и количество желающих прийти в отрасль. Это, соответственно, приведет к стабилизации цены", — пояснил Семенов.

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов на встрече с журналистами подчеркнул, что главная цель единого реестра — сделать поездки в такси безопасными.

Для примера в Минтрансе привели данные по снижению количества ДТП с участием такси в Москве. В январе-июне число ДТП с участием такси в Москве сократилось на 13%. Произошло 850 аварий против 971 за тот же период в прошлом году. "Произошло это в том числе потому, что в Москве уже работает система КИС "АРТ", которая позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем и тех, кто нарушает ПДД и не проходит медицинские и технические осмотры. Ровно такого же результата мы ждем и от внедрения ФГИС "Такси" в масштабе страны", — сообщили в Минтрансе.