СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому временно перекрыто, такое решение было принято поздно вечером. В пятницу движение автотранспорта на Крымском мосту перекрывалось уже дважды: в 13.19 мск на 18 минут и в 14.29 мск на четыре минуты. Ростовский губернатор заверил в безопасности сухопутного коридора в Крым

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что объявлена угроза атаки, после ее снятия движение возобновится.

Он уточнил, что атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило. По его словам, громкие звуки, которые слышали жители Керчи, отношения к Крымскому мосту не имели.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.