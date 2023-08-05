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2023
https://1prime.ru/transport/20230805/841304625.html
Танкер "СИГ" получил пробоину, предположительно, из-за атаки морского дрона
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С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате,... ПРАЙМ, 05.08.2023
транспорт, бизнес, новости, танкер, керченский пролив
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона, сообщил Росморречфлот.
"Танкером "СИГ" (с/в "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург, экипаж 11человек, судно в балласте) в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа.
Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах 45°01'1"N 036°31'7"E.
В результате ЧП пострадавших нет, судно на плаву. В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс". По состоянию на 04.00 (мск) ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря, сообщили в ведомстве.