КРАСНОДАР, 5 авг — ПРАЙМ. Самолет Airbus авиакомпании "Северный ветер" столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи, сообщали в транспортной прокуратуре. "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы на Мальдивы

По данным ведомства, в пятницу самолет готовился к высадке пассажиров и столкнулся с телескопическим трапом на территории Международного аэропорта Сочи.

"Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — сказано в сообщении.

Международный аэропорт Сочи в телеграм уточнял, что речь идет о воздушном судне Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind, следовавшего из Нижнего Новгорода, а затем по маршруту Сочи-Новосибирск. Экипаж около 21.00 4 августа допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика", авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, и люди вылетели по маршруту утренним рейсом — примерно в 6.54, на момент ожидания пассажиров разместили в гостинице.