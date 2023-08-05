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Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи
Транспорт
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Самолет Airbus авиакомпании "Северный ветер" столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи, сообщали в транспортной прокуратуре. По данным ведомства, в пятницу самолет... ПРАЙМ, 05.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, самолет, сочи, airbus
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 5 авг — ПРАЙМ. Самолет Airbus авиакомпании "Северный ветер" столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи, сообщали в транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, в пятницу самолет готовился к высадке пассажиров и столкнулся с телескопическим трапом на территории Международного аэропорта Сочи.
"Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — сказано в сообщении.
Международный аэропорт Сочи в телеграм уточнял, что речь идет о воздушном судне Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind, следовавшего из Нижнего Новгорода, а затем по маршруту Сочи-Новосибирск. Экипаж около 21.00 4 августа допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика", авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, и люди вылетели по маршруту утренним рейсом — примерно в 6.54, на момент ожидания пассажиров разместили в гостинице.