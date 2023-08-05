НОВОСИБИРСК, 5 авг — ПРАЙМ. России на первоначальном этапе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов из расчета – один оператор на один зарегистрированный дрон, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Росавиации Андрей Добряков. В Росавиации назвали условие, при котором возможны новые рейсы в Африку

"Это очень интересный новый сектор экономики, здесь все новое. По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному – вот уже 100 тысяч операторов нам требуется. Если они все будут взлетать одномоментно 100 тысяч, то нужно 100 тысяч человек. Это на этот год для того, чтобы как раз стартовал нацпроект", — сказал он.

Добряков отметил, что часть национального проекта будет посвящена подготовке кадров, в том числе будут дополнительные исследовательские работы, в рамках которых будет определяться, сколько необходимо операторов на какое количество дронов, какие типы дронов потребуются, какие будут без операторов. "Но сейчас мы рассматриваем один к одному", — сказал он.

Говоря о перспективах наращивания парка беспилотников в России замглавы Росавиации отметил, что прогноз "огромнейший" и по данным Минпромторга РФ, к 2030 году парк беспилотников будет пополняться более чем на 100 тысяч дронов в год.

"Принципиальных возражений для того, чтобы запустить наш национальный проект (нацпроект "Беспилотные авиационные системы" — ред.) нет. Конечно же, будут шероховатости, мы их ожидаем, смотрим, проводим сессии, где в какой-то момент может что-то пойти не так. Что-то будет обязательно дорабатываться, но, по-моему мнению и мнению экспертного сообщества, ничего нам не мешает, чтобы запуститься", — сказал он о планах по началу работы в РФ нового нацпроекта.

"Я считаю, что не нужен (национальный оператор — ред.). Нам нужна конкуренция и если мы сейчас назначим каких-то операторов, какие-то фирмы, то это убьет отрасль. Мы за демократию с соблюдением законов", — сказал он.

Добряков также сообщил, что создание какого-то единого оператора для пилотируемой и беспилотной авиации также не обсуждается.

"Ни в коем случае не надо. Это разные виды, не нужно их объединять. Нужно дать возможность отрасли развиваться, а развитие может быть только там, где конкуренция", — пояснил он.

Замглавы Росавиации отметил, что пока эта отрасль слабо изучена и в настоящее время рассматривается 89 компаний-операторов — по каждому на регион России.

"Но мы их не будем назначать. Если они появятся, мы их поддержим. Не во всех регионах сейчас есть желающие стать операторами. Все хотят участвовать, но пока еще в разной степени готовности", — сказал он, уточнив, что все регионы очень разные и решения могут быть разными. В функции операторов будет входить организация действий дронов, научных сообществ.

"С крупными игроками с одной стороны работать гораздо проще, но конечно же есть риски. Поэтому мы и не хотим назначать, а хотим, чтобы отрасль сама какие-то идеи нам вносила, а мы будем смотреть, чтобы это соответствовало законодательству РФ", — заявил Добряков.

Он добавил, что в целях безопасности это не может быть саморегулируемая организация.