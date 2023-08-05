2023-08-05T16:35:49+03:00
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2023
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Туркмения приостановила выполнение авиарейсов в Москву до конца октября
Транспорт
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. Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает с 8 августа по 28 октября 2023 года выполнение авиарейсов по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад, полеты в РФ будут выполняться по... ПРАЙМ, 05.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туркмения, москва, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АШХАБАД, 5 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает с 8 августа по 28 октября 2023 года выполнение авиарейсов по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад, полеты в РФ будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад, сообщает сайт "Туркменских авиалиний".
Ранее сайт сообщил, что авиакомпания "Туркменистан" приостановила с 1 августа 2023 года авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне.
Теперь пассажирам, имеющим авиабилеты Москва – Ашхабад, необходимо самостоятельно прибыть в Казань за 3 часа до вылета согласно дате и времени, указанным в авиабилете. При согласии пассажира, авиабилеты по маршруту Ашхабад — Москва – Ашхабад будут переоформлены на рейс Ашхабад – Казань – Ашхабад без удержания сборов, пассажиры могут пройти регистрацию в аэропортах Ашхабада и Казани согласно дате и времени, указанном в билете.
Пассажирам, не желающим переоформления билетов на рейсы Ашхабад – Казань – Ашхабад, будет оформлен полный возврат денежных средств без удержаний, в соответствии с правилами авиакомпании "Туркменистан". Возврат денежных средств проводится только в стране покупки билета.