АШХАБАД, 5 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает с 8 августа по 28 октября 2023 года выполнение авиарейсов по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад, полеты в РФ будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад, сообщает сайт "Туркменских авиалиний". "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы на Мальдивы

Ранее сайт сообщил, что авиакомпания "Туркменистан" приостановила с 1 августа 2023 года авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне.

Теперь пассажирам, имеющим авиабилеты Москва – Ашхабад, необходимо самостоятельно прибыть в Казань за 3 часа до вылета согласно дате и времени, указанным в авиабилете. При согласии пассажира, авиабилеты по маршруту Ашхабад — Москва – Ашхабад будут переоформлены на рейс Ашхабад – Казань – Ашхабад без удержания сборов, пассажиры могут пройти регистрацию в аэропортах Ашхабада и Казани согласно дате и времени, указанном в билете.

Пассажирам, не желающим переоформления билетов на рейсы Ашхабад – Казань – Ашхабад, будет оформлен полный возврат денежных средств без удержаний, в соответствии с правилами авиакомпании "Туркменистан". Возврат денежных средств проводится только в стране покупки билета.