НОВОСИБИРСК, 6 авг — ПРАЙМ. Россия в целом готова к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики – беспилотных авиационных систем, линейка уже имеющихся беспилотников практически полная, заявил в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Дронам разрешат летать в городах, сообщил Минтранс

"Архипелаг 2023" показал, что мы в принципе готовы к старту новой отрасли. У нас есть, конечно, далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная. Причем образцы вполне на уровне мировых достижений, а некоторые вещи превышают мировые", — сказал он.

Белоусов отметил, что в настоящее время структурированы все федеральные проекты нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Он напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ до 1 сентября правительство России должно этот национальный проект утвердить.

"Это достаточно сложная процедура, но надеемся, что мы ее пройдем вовремя. Нам еще предстоит поработать с министерством финансов по определению источников финансирования – достаточно большие деньги получаются. Но учитывая, что эта работа высокоприоритетная… Надеюсь, что мы получим сбалансированный выверенный вариант", — сказал он.

Вице-премьер рассказал, что национальный проект состоит из пяти крупных частей – пяти федеральных проектов. Первая часть посвящена консолидации спроса. Его консолидатором в части государственного гражданского заказа выступит ГТЛК, которая будет работать с производителями, формировать линейки беспилотников и так далее для создания гарантированного спроса, прежде всего, со стороны федеральных органов исполнительной власти и компаний с госучастием.

Второе направление центральное, оно связано с производством. Третье — с регуляторикой. Четвертое направление – кадры. Пятое – интеллектуальный задел на будущее.