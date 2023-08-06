НОВОСИБИРСК, 6 авг — ПРАЙМ. Порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных; в 2024 году планируется произвести около 18 тысяч крупных и средних дронов, сообщил в воскресенье первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на "Архипелаге 2023" в Новосибирске. Белоусов: Россия готова к внедрению новой отрасли беспилотных авиасистем

"Второе направление (нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" — ред.) центральное, оно связано с производством. Этот федеральный проект должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый слой связан с головными производителями. У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных. Второй слой, связанный с кооперацией — производители комплектующих, третий слой – то, что связано с разработкой технологий", — сказал он.

Белоусов отметил, что эта технологическая карта является ключевой: именно здесь будет отрабатываться "закрытие всевозможных дыр и брешей для обеспечения целостности отрасли для того, чтобы наращивать производство на основе собственных линий разработки".

"Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч", — сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что в 2024 году ключевым направлением нового нацпроекта станет направление, связанное с регуляторикой.

"Это направление Минтранса и Росавиации. На следующий год эта история будет ключевой, потому что то, что мы произвели, нужно сертифицировать, иначе наши федеральные органы исполнительной власти, носители государственного и гражданского заказа купить ничего не смогут. Мы разрабатываем соответствующую нормативную базу… Подключили здесь центр компетенций Росатома… Работаем над тем, чтобы максимально сократить время сертификации. Эта работа должна дать результат уже в следующем году", — сказал Белоусов.

Также, по его словам, важное направление нацпроекта связано с формированием интеллектуального задела. "Это перспективные исследования по основным технологическим направлениям, которые мы видим, которые развиваются в мире и будут формировать облик отрасли БАС через 5-10 лет и так далее. От успеха этого федерального проекта зависит жизнеспособность отрасли в будущем", — сказал он.