МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский железнодорожный комплекс всегда был важен для развития страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Спикер верхней палаты парламента направила главе РЖД Олегу белозерову поздравление с днем железнодорожника.

"Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл огромную роль в экономическом и промышленном развитии России, связывая воедино обширные территории страны. Благодаря добросовестной работе специалистов решались многие социальные задачи, расширялись межрегиональные и международные связи, повышалась транспортная мобильность людей. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения старшим поколениям, всем, кто создавал тысячи километров стальных линий, строил вокзалы и станции, обеспечивал надежное пассажирское и грузовое сообщение", — сказано в сообщении.

Матвиенко отметила конкурентоспособность ОАО "РЖД", а также вклад компании "противодействие новым вызовам, осуществление бесперебойных логистических цепочек перевозок, улучшение качества жизни граждан".

Председатель Совфеда пожелала РЖД сохранения высокопрофессиональным коллективом лучших традиций, совершенствования своей деятельности, активного участия в реализации значимых для российского общества проектах и инициативах.