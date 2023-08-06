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Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником
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Российский железнодорожный комплекс всегда был важен для развития страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента направила главе РЖД... ПРАЙМ, 06.08.2023
транспорт, бизнес, новости, валентина матвиенко, железная дорога, россия, праздник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский железнодорожный комплекс всегда был важен для развития страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Спикер верхней палаты парламента направила главе РЖД Олегу белозерову поздравление с днем железнодорожника.
"Отечественный железнодорожный комплекс всегда играл огромную роль в экономическом и промышленном развитии России, связывая воедино обширные территории страны. Благодаря добросовестной работе специалистов решались многие социальные задачи, расширялись межрегиональные и международные связи, повышалась транспортная мобильность людей. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения старшим поколениям, всем, кто создавал тысячи километров стальных линий, строил вокзалы и станции, обеспечивал надежное пассажирское и грузовое сообщение", — сказано в сообщении.
Матвиенко отметила конкурентоспособность ОАО "РЖД", а также вклад компании "противодействие новым вызовам, осуществление бесперебойных логистических цепочек перевозок, улучшение качества жизни граждан".
Председатель Совфеда пожелала РЖД сохранения высокопрофессиональным коллективом лучших традиций, совершенствования своей деятельности, активного участия в реализации значимых для российского общества проектах и инициативах.