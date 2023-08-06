МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Железнодорожная отрасль РФ, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в опубликованном на сайте кабмина поздравлении работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

"Этот профессиональный праздник многие из вас встречают в пути. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролеры, диспетчеры обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, оперативную перевозку грузов. Благодаря вам российские железные дороги работают в непрерывном режиме, связывают воедино регионы нашей большой страны", — говорится в поздравлении.

"Сегодня это крупнейший современный высокотехнологичный комплекс, тысячи километров путей, мостов, путепроводов и тоннелей. Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги", — отметил Мишустин.

Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственное отношение к своему делу, и пожелал новых достижений, успехов в решении важных задач: "Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким".