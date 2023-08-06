МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) сохраняет прогноз по перевозкам в летний сезон в 2023 году в поездах дальнего следования между Крымом и материковой частью России на уровне 2,5 миллиона человек, следует из слов гендиректора компании Александра Ганова. В Крыму раскрыли объем пассажиропотока на железной дороге

"От многих факторов это зависит. Думаю, что где-то 2,5 миллиона пассажиров проедет в туристический сезон с учетом мая, сентября", — сообщил Ганов в воскресенье.

Он отметил, что компания внимательно следит за спросом на билеты в Крым.

"Мы готовы на 100% здесь. Мы привлекаем в аренду дополнительный подвижной состав. Запускаются дополнительные летние поезда, которых не было на весну в программе. Делаем так, чтобы всегда были билеты для наших пассажиров. Был пик в июле, когда на некоторые выездные дни не было билетов, но в целом с учетом дополнительных поездов у нас всегда…. Понятно, что если вы покупаете за день до отправления, вам сложно, а если заранее, то как правило, то все, кто хочет это сделать, имеют такую возможность", — сказал Ганов.

Кроме того, ГСЭ в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР.

"Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на гранд экспрессе. Решили, что это будет интересная фишка", — подчеркнул Ганов.

Он уточнил, что речь идет о поездах Москва-Симферополь.

"Есть такая идея, сенаторы из Крыма ее поддерживают, чтобы сделать в наших флагманских поездах такие тематические экспозиции", — добавил глава компании.

По словам Ганова, это может быть реализовано уже к следующему сезону.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт — Петербургом.