МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, часть судов перенаправили в другие московские аэропорты, сообщили в воздушной гавани. "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы на Мальдивы

"Во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — рассказали в аэропорту.

Там отметили, что с 10:26 на московскому времени часть рейсов в целях безопасности перенаправили в другие столичные воздушные гавани.

Причины введения ограничений не уточнялись.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", на 11:58 по московскому времени 22 рейса задержали, два отменили.