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2023
https://1prime.ru/transport/20230806/841308619.html
Во Внуково ограничили прием и выпуск воздушных судов
Транспорт
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Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, часть судов перенаправили в другие московские аэропорты, сообщили в воздушной гавани. "Во Внуково введены временные... ПРАЙМ, 06.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, самолет, ограничение, аэропорт внуково
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, часть судов перенаправили в другие московские аэропорты, сообщили в воздушной гавани.
"Во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — рассказали в аэропорту.
Там отметили, что с 10:26 на московскому времени часть рейсов в целях безопасности перенаправили в другие столичные воздушные гавани.
Причины введения ограничений не уточнялись.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", на 11:58 по московскому времени 22 рейса задержали, два отменили.