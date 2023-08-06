МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ограничения на прием и вылет воздушных судов во Внуково сняли с 11:55 по московскому времени, аэропорт работает штатно, рассказали РИА Новости в воздушной гавани. Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи

"С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе Внуково.

В аэропорту с 10:26 по московскому времени действовали ограничения на полеты, рейсы переправляли в другие аэрогавани столицы.