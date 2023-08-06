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2023
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Во Внуково сняли все ограничения на полеты
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Ограничения на прием и вылет воздушных судов во Внуково сняли с 11:55 по московскому времени, аэропорт работает штатно, рассказали РИА Новости в воздушной гавани. "С 11:55 часов... ПРАЙМ, 06.08.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт внуково, полет, ограничение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ограничения на прием и вылет воздушных судов во Внуково сняли с 11:55 по московскому времени, аэропорт работает штатно, рассказали РИА Новости в воздушной гавани.
"С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе Внуково.
В аэропорту с 10:26 по московскому времени действовали ограничения на полеты, рейсы переправляли в другие аэрогавани столицы.