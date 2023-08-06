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2023
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Мост между Крымом и Херсонской областью поврежден ракетой, заявил Аксенов
Транспорт
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Украинская ракета повредила Чонгарский мост на границе Крыма и Херсонской области, его восстанавливают, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Врагом был нанесен ракетный удар в... ПРАЙМ, 06.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, крым, сергей аксенов, херсонская область, чонгарский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Украинская ракета повредила Чонгарский мост на границе Крыма и Херсонской области, его восстанавливают, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он в Telergam.
По словам Аксенова, никто не пострадал.
Позднее глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщил, что работа пункта пропуска "Чонгар" временно приостановлена.
"Логистика рганизовывается следующим образом. Через ПП "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы", — подчеркнул он.
Первый удар по Чонгарскому мосту ВСУ нанесли 22 июня, дорогу восстановили за десять дней.