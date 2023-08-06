СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Украинская ракета повредила Чонгарский мост на границе Крыма и Херсонской области, его восстанавливают, заявил глава республики Сергей Аксенов. Крымский мост открыли для проезда автотранспорта

"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он в Telergam.

По словам Аксенова, никто не пострадал.

Позднее глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщил, что работа пункта пропуска "Чонгар" временно приостановлена.

"Логистика рганизовывается следующим образом. Через ПП "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы", — подчеркнул он.

Первый удар по Чонгарскому мосту ВСУ нанесли 22 июня, дорогу восстановили за десять дней.