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2023
https://1prime.ru/transport/20230806/841309532.html
Пункт пропуска "Джанкой" временно закрыт, сообщил Минтранс Крыма
Транспорт
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Пунк пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда, рассказали в Министерстве транспорта республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов... ПРАЙМ, 06.08.2023
транспорт, бизнес, новости, крым, херсонская область, джанкой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Пунк пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда, рассказали в Министерстве транспорта республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинская ракета повредила Чонгарский мост. После Минтранс региона заявил о закрытии пункта пропуска "Чонгар".
"Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны, а через ПП "Армянск" — легковые авто и автобусы.
Как подчеркнули в ведомстве, объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа.