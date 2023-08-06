СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Пунк пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда, рассказали в Министерстве транспорта республики. "Гранд Сервис Экспресс" сохранил прогноз по пассажироперевозкам в Крым

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинская ракета повредила Чонгарский мост. После Минтранс региона заявил о закрытии пункта пропуска "Чонгар".

"Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны, а через ПП "Армянск" — легковые авто и автобусы.

Как подчеркнули в ведомстве, объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа.