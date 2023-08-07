МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Количество новых вакансий в транспортно-логистической сфере России выросло на 40% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число резюме сократилось на 10%, следует из совместного исследования hh.ru с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, которое есть в распоряжении РИА Новости. В России резко возросло число вакансий для соискателей от 45 лет

"В первой половине года работодатели в сфере транспортно-логистической отрасли размещали в среднем по 131 тысяче новых вакансий в месяц, тогда как в январе-июне прошлого года — по 93 тысячи. В то же время количество активных резюме в сопоставимый период составляло 489 тысяч и 549 тысяч в среднем за месяц соответственно. Таким образом, количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10%", — рассказала РИА Новости директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко.

И если год назад на одну вакансию приходилось шесть резюме, то в первой половине этого года — всего четыре, добавляют в hh.ru.

Отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала. "Если же рассматривать административные должности, сильнее всего растет спрос на инспекторов таможенной службы (рост в 5 раз), аналитиков ВЭД (почти двукратный рост), менеджеров по закупкам ВЭД (рост в полтора раза) и специалистов по ВЭД (+41%)", — сообщила Сауренко.

"В России усиливается дефицит профессионалов транспортно-логистической отрасли. Компании сталкиваются с нехваткой не только водителей и складского персонала, но и управленцев многочисленных специальностей. Из-за нехватки специалистов по международной логистике и ВЭД темпы перестройки цепей поставок у некоторых компаний замедлились. Бизнес сталкивается с ростом расходов, так как приходится переплачивать за поставки из-за рубежа посредникам и дистрибьюторам", — говорит заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов, слова которого приведены в исследовании.

Кроме того, медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли вырос в общей сложности на 17%, предлагаемых — на 18%. "В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты — 70 тысяч рублей против ожидаемых 57 тысяч", — рассказала Сауренко.