МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные акционеры крупнейшего российского оператора железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) "СГ-Транс" Алексей Тайчер и Сергей Смыслов выходят из капитала компании, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки. "Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа"

"СГ-Транс" принадлежит АО "Вектор Рейл". Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что Тайчер и Смыслов владеют 63% акций.

"По его словам, бумаги основных акционеров выкупили другие участники "Вектор Рейл", братья Тимур и Руслан Бабаевы, а также два топ-менеджера "СГ-Транса" и инвестфонды", — пишет газета в понедельник.

Сумма сделки не называется. В "СГ-Трансе" от комментариев отказались.

Источник, близкий к "Вектор Рейл", пояснил "Коммерсанту", что Тайчер намерен сосредоточиться на проектах группы "Трансфин-М", которую он контролирует, и на новых логистических активах. "Трансфин-М" занимается лизингом подвижного состава, а также судов, автотранспорта и самолетов.

АО " СГ-Транс " – один из ведущих железнодорожных операторов по транспортировке нефтегазовых и нефтехимических грузов. Компания работает на российском рынке транспортных услуг с 1959 года.