МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Пробка со стороны Кубани стремительно растет — въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. "Гранд Сервис Экспресс" сохранил прогноз по пассажироперевозкам в Крым

В понедельник в 7.00 (мск) на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 машин.

"(Понедельник — ред.) 10.00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 634 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — говорится в сообщении.