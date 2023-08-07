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Очередь на Крымский мост со стороны Кубани стремительно растет
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. Пробка со стороны Кубани стремительно растет — въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации... ПРАЙМ, 07.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, пробка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Пробка со стороны Кубани стремительно растет — въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
В понедельник в 7.00 (мск) на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 машин.
"(Понедельник — ред.) 10.00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 634 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — говорится в сообщении.