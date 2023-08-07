МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе отечественной системы бронирования авиабилетов "Леонардо". Путин обратил внимание на название, но отметил, что "это часть мировой культуры". Чемезов раскрыл планы "Ростеха" по производству новых пассажирских лайнеров

"Мы сегодня создали свою систему, называется она "Леонардо": в прошлом году мы ее запустили в кратчайшие сроки. Пример очень интересный. Сегодня у нас и "Аэрофлот", и "Победа", и многие другие авиакомпании (сегодня уже более 60 авиакомпаний) работают с нашей системой "Леонардо", — сообщил Чемезов и напомнил, что ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская и все данные о передвижениях россиян как внутри страны, так и за рубежом, полностью были известна за границей.

По словам Чемезова, в "Леонардо" ежемесячно регистрируются порядка пяти миллионов пассажиров. Там, продолжил глава "Ростеха", доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, бонусные системы, системы лояльности и так далее.

"Система отечественная, а называется "Леонардо", — сказал Путин.

На что Чемезов ответил, что изобретатель данной системы придумал такое название.

"Ну, ладно, это часть мировой культуры", — продолжил президент.