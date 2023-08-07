Путин отреагировал на название отечественной системы бронирования авиабилетов "Леонардо"
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе отечественной системы бронирования авиабилетов "Леонардо". Путин обратил внимание на название, но отметил, что "это часть мировой культуры".
"Мы сегодня создали свою систему, называется она "Леонардо": в прошлом году мы ее запустили в кратчайшие сроки. Пример очень интересный. Сегодня у нас и "Аэрофлот", и "Победа", и многие другие авиакомпании (сегодня уже более 60 авиакомпаний) работают с нашей системой "Леонардо", — сообщил Чемезов и напомнил, что ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская и все данные о передвижениях россиян как внутри страны, так и за рубежом, полностью были известна за границей.
По словам Чемезова, в "Леонардо" ежемесячно регистрируются порядка пяти миллионов пассажиров. Там, продолжил глава "Ростеха", доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, бонусные системы, системы лояльности и так далее.
"Система отечественная, а называется "Леонардо", — сказал Путин.
На что Чемезов ответил, что изобретатель данной системы придумал такое название.
"Ну, ладно, это часть мировой культуры", — продолжил президент.
https://1prime.ru/transport/20230807/841322331.html