СТАМБУЛ, 7 авг — ПРАЙМ. Взрыв повредил два элеватора в турецком порту Дериндже в Мраморном море, специалисты проводят проверки на предмет наличия людей под завалами, сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн. Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

"Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра… однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.

Он пояснил, что взрыв произошел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).

"В данный момент специалисты выгружают зерно из (всех — ред.) элеваторов, и мы проверим, был ли кто-то в момент взрыва там", — отметил он.

На место стянуты пожарные и скорая помощь. Айгюн сообщил о четырех пострадавших, они госпитализированы в больницу, их состояние нормальное.

Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.

"У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии", — сказал он.

Явуз также заявил, что причиной взрыва мог стать взрыв зерновой пыли.

"По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой — ред.) пыли", — рассказал он.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.