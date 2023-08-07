МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июне сократился на 3,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи

Как отмечает IATA, это стало самым маленьким снижением в годовом выражении с февраля 2022 года. За первое полугодие объем грузовых авиаперевозок в мире уменьшился на 8,1% по сравнению с показателем января-июня 2022 года.

По сравнению с июнем 2019 года показатель снизился на 2,4%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 3,2% к июню 2019 года и на 3,7% — к июню прошлого года.

Наибольшее снижение грузовых авиаперевозок было зафиксировано в странах Северной Америки — на 6,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель сократился на 3,6%, в Африке и Европе — на 2,8%. В Латинской Америке показатель при этом вырос на 7,3%, в странах Ближнего Востока — на 0,5%.

"Мы по-прежнему надеемся, что сложные торговые условия для грузовых авиаперевозок улучшатся по мере того, как инфляция замедлится в крупных экономиках", — приводятся в сообщении слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).