2023-08-07T17:04:00+03:00
2023-08-07T17:04:34+03:00
2023-08-07T17:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230807/841325052.html
Грузовые авиаперевозки в мире сократились в июне на 3,4 процента
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июне сократился на 3,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Как отмечает IATA, это стало... ПРАЙМ, 07.08.2023
транспорт, бизнес, новости, авиаперевозки, iata, мир
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/14/832511476.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/14/832511476.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/14/832511473.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/14/832511473.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/14/832511470.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/14/832511470.jpg
https://1prime.ru/transport/20230805/841306243.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июне сократился на 3,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Как отмечает IATA, это стало самым маленьким снижением в годовом выражении с февраля 2022 года. За первое полугодие объем грузовых авиаперевозок в мире уменьшился на 8,1% по сравнению с показателем января-июня 2022 года.
По сравнению с июнем 2019 года показатель снизился на 2,4%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 3,2% к июню 2019 года и на 3,7% — к июню прошлого года.
Наибольшее снижение грузовых авиаперевозок было зафиксировано в странах Северной Америки — на 6,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель сократился на 3,6%, в Африке и Европе — на 2,8%. В Латинской Америке показатель при этом вырос на 7,3%, в странах Ближнего Востока — на 0,5%.
"Мы по-прежнему надеемся, что сложные торговые условия для грузовых авиаперевозок улучшатся по мере того, как инфляция замедлится в крупных экономиках", — приводятся в сообщении слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).