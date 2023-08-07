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Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. Ранее телеграм-канал об... ПРАЙМ, 07.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.
Ранее телеграм-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту передавал, что движение автотранспорта было временно перекрыто.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.