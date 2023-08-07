МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. "Он за все ответит": Зеленскому вынесли приговор

Ранее телеграм-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту передавал, что движение автотранспорта было временно перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.