РИМ, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство Италии запретило алгоритмы ценообразования авиаперевозчиков, устанавливающих более чем двукратные тарифы для местных перелетов, сообщила газета Corriere della Sera. Совмин Италии ввел временный налог на сверхдоходы банков

Совет министров в понедельник одобрил правительственный декрет, включающий комплекс неотложных мер в сфере транспорта и перевозок. В частности, он запрещает авиакомпаниям поднимать тарифы на Сицилию или Сардинию выше уровня, который "на 200% выше" средней цены на таких маршрутах.

Как сообщает Corriere, законопроект объявляет "недобросовестной коммерческой практикой" использование автоматизированных процедур для определения тарифов на крупные итальянские острова "на основе профилирования пользователей (анализа потребностей, привычек и поведения в интернете – ред.) или определения типа электронных устройств, используемых для бронирования".

Группа авиакомпаний, работающих в Италии, в понедельник раскритиковала планы правительства по снижению цен на билеты в разгар летнего сезона, заявив, что они могут нарушить правила свободного рынка ЕС. В совместном заявлении Совет представителей авиакомпаний Италии (Ibar), куда входят ряд крупных перевозчиков, и профильная ассоциация Assaereo заявили, что правительство никогда не обсуждало с ними этот вопрос, заявив, что это могло определить "менее карательные решения" для отрасли.

Министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", которое выполняет функции министерства промышленности и экономического развития, ответило авиаперевозчикам, что рост стоимости перелетов обсуждался на встрече 20 июля при участии правительственного ведомства по мониторингу цен.