Госсекретарь Блинкен: США решили вопросы Россией о "зерновой сделке", но Москва не реагирует
ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. США разрешили вопросы РФ об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", — заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.
По его словам, сейчас на повестке предложение от ООН России, отвечающее на все озабоченности РФ. "Россия до сих пор не ответила", — сказал Блинкен.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
https://1prime.ru/transport/20230808/841327051.html