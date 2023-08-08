ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. США разрешили вопросы РФ об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Обещанного Россией африканским странам зерна недостаточно, заявил Блинкен

"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", — заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.

По его словам, сейчас на повестке предложение от ООН России, отвечающее на все озабоченности РФ. "Россия до сих пор не ответила", — сказал Блинкен.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.