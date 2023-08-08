АНКАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Власти в Турции рассматривают версию диверсии как причину взрыва в порту Дериндже, при этом она выглядит слабой, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал. Цены на зерно могут подскочить после взрыва в Турции, считает аналитик

"Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии) рассматривается как более слабая", — привел его слова телеканал CNN Türk.

Гюльдал дабавил, что причина взрыва будет выявлена в результате детального расследования.

"Нет такой уверенности, что мы можем сказать, что причина именно в этом (диверсии), будет проведено расследование. Есть ли там неправомерные действия или диверсия изнутри, будет дана оценка, не будем ее игнорировать. Но так это или нет, будет установлено после экспертиз", — сказал он.

Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.