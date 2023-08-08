КРАСНОДАР, 8 авг — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник составляет 121 транспортное средство, включая 13 автобусов, сообщили в оперативном штабе региона. Очередь на Крымский мост со стороны Кубани стремительно растет

"По направлению к Керченской переправе 8 августа на накопительных парковках в пос. Ильич находится 121 транспортное средство. Это 108 грузовиков и 13 автобусов. Работают два волонтера", — говорится в телеграм-канале оперштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 317 машин. Это 276 грузовиков и 41 автобус. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1605 пассажиров.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.