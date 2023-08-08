МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Новые правила проезда по железной дороге сохранят право садиться в российский поезд с двумя ошибками в билете, если же их больше — следует переоформить поездку, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Россиянам разъяснили, какие билеты в поезда на юг стоят дешевле

"С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила перевозок… По-прежнему допускается не более двух ошибок: не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете). Допускать подобные ошибки можно только при проезде внутри страны", — пояснили в компании и отметили, что с большим числом ошибок в поезд не посадят, поэтому следует тщательно проверять электронные билеты перед тем, как нажать кнопку "оплатить".

"Если после покупки билетов пассажир обнаружил большее количество ошибок, то проездные документы придется переоформить, обратившись в билетную кассу или, в крайнем случае, к начальнику пассажирского поезда до отправления поезда", — отметили в ФПК.

Собеседник агентства добавил, что за исправление ошибок может взиматься сбор.

"Обращаем внимание, что пол пассажира, указанный в проездном документе (билете) не подлежит корректировке", — уточнили еще один момент в ФПК.

Минтранс РФ в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с сентября текущего года. РИА Новости попросило ФПК, осуществляющую почти все перевозки пассажиров в России, рассказать, будут ли какие-то изменения в этом документе в части ошибок в билете на поезд.