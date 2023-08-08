ДУШАНБЕ, 8 авг — ПРАЙМ. Таджикская частная авиакомпания "Сомон Эйр" с 15 августа вновь начнет выполнять рейсы по маршруту Душанбе – Москва (аэропорт Жуковский) – Душанбе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Тимур Бандишоев. Эксперты выяснили, сколько россиян не смогли полноценно отдохнуть летом

"Самолеты авиакомпании "Сомон Эйр" возобновят рейсы в аэропорт "Жуковский" с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю, по вторникам", — сказал Бандишоев.

Он также сообщил, что авиаперевозчик увеличивает частоту полетов из Душанбе в Джидду и Алма-Ату, а из Худжанда — в московский аэропорт "Домодедово".

Так, с 17 августа рейсы из Худжанда в "Домодедово" и обратно будут выполняться по понедельникам и четвергам. С 19 августа "Сомон Эйр" будет выполнять рейсы в Алма-Ату по средам и субботам, а в Джидду авиакомпания будет совершать полеты с 3 сентября, по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"В ближайших планах "Сомон Эйр" открытие регулярного рейса Душанбе — Махачкала — Душанбе и увеличение рейсов из Душанбе в Самару и Казань, а из Худжанда — в Сургут", — сказал он.

Авиапарк "Сомон Эйр" состоит из шести самолетов Boeing 737-800 и Boeing 737-900. Авиакомпания осуществляет полеты из Таджикистана в Россию, Германию, Иран, Китай, Индию, Казахстан ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию и Узбекистан. Сейчас это единственная авиакомпания в Таджикистане, выполняющая полеты.