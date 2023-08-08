МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июне поднялся на 31% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Грузовые авиаперевозки в мире сократились в июне на 3,4 процента

В первом полугодии при этом рост достиг 47,2% год к году, следует из релиза. Объем международных пассажирских авиаперевозок в июне, в то же время, вырос на 33,7% год к году, внутренних – на 27,2%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+90,1%). Заметный рост наблюдался также в Африке (+31,8%) и на Ближнем Востоке (+28,3%). Чуть более слабый рост был зафиксирован в Латинской Америке (+18,7%), а также в Европе (+13%) и Северной Америке (12,9%).

"Летний сезон путешествий в Северном полушарии в июне дал сильный старт, спрос показал двузначный процентный рост… Самолеты заполнены, что является хорошей новостью для авиакомпаний, местных экономик и рабочих мест, зависящих от путешествий и туризма. Все они выигрывают от продолжающегося восстановления отрасли", — приводятся в релизе слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).