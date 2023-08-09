МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о международных автомобильных перевозках в качестве основы для переговоров и подписания, говорится в опубликованном на национальном правовом портале документе. Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в указе.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии уполномочено на переговоры по проекту соглашения, ему разрешено при необходимости вносить изменения, не имеющие принципиального характера. Минтранс также наделен правом на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой ранее говорил РИА Новости, что Белоруссия и Россия договорились, что с 2024 года начнут реализацию четырехступенчатого плана по либерализации международных автоперевозок в третьи страны. По его словам, планируется, что с 1 января 2024 года будут отменены эти разрешения с Сербией и балканскими странами, с 2025 года – в рамках всех стран СНГ, с 2026 года — со всеми странами ЕС и Великобританией, и с 2030 года — вообще со всеми странами. Посол также отмечал, что инвестиционный каботаж будет разрешен сразу, буквально с момента подписания соглашения.