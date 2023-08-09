МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российская система бронирования авиабилетов "Леонардо" была названа в честь великого ученого Леонардо да Винчи, который составил первый свод знаний о летательных аппаратах и был первооткрывателем, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". РЖД стали продавать на сайте билеты на самолеты и автобусы по всей России

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо". Глава государства обратил внимание на название, отметив, что "это часть мировой культуры". Чемезов ответил, что изобретатель этой системы придумал такое название. Она была разработана АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с госкорпорацией "Ростех".

"Все просто. Система названа в честь Леонардо да Винчи, великого ученого Средневековья. Именно он составил первый свод знаний о летательных аппаратах – "Кодекс о полете птиц", — рассказали в "Ростехе", отвечая на вопрос РИА Новости об истории названия системы.

Кроме того, продолжили в госкорпорации, да Винчи известен как художник, естествоиспытатель, писатель и изобретатель. "Его труды принадлежат всему человечеству, а его имя сегодня является синонимом первооткрывателя. В этой связи выбор названия "Леонардо" для первого российского сервиса обслуживания авиапассажиров, выглядит вполне логичным. В случае с "Леонардо" мы тоже выступили своего рода первооткрывателями", — говорят в "Ростехе".

Там отмечают, что "Леонардо" — это не просто первая полностью отечественная система бронирования, а система, центром которой является путешественник. IT-система обеспечивает все необходимые современному путешественнику сервисы для авиационных перелетов – таких решений в России до нас не было. Важно, что именно наша система не дала рухнуть пассажирским авиаперевозкам в стране после введения санкций и ухода иностранных провайдеров, рассказывают в компании.

"Леонардо" обеспечивает необходимый авиаперевозчикам и пассажирам функционал и подходит для разных типов авиакомпаний – международных, региональных, чартерных и лоукостеров. Ежемесячно в ней регистрируются порядка 5 миллионов пассажиров.

Ранее российские авиакомпании использовали иностранные системы бронирования. Однако в 2022 году на фоне СВО перевозчики для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных пассажиров и экипажей, независимости пассажирских перевозок от возможных сбоев и отключений иностранных систем стали переходить на отечественные системы бронирования. Минтранс РФ осенью 2022 года сообщил, что это сделали все российские авиакомпании. Они выбирали из двух российских систем – "Леонардо" и ТАИС (разработчик — АО "ОРС").