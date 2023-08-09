2023-08-09T09:50:20+03:00
2023-08-09T09:50:20+03:00
2023-08-09T09:50:20+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230809/841349430.html
Чистая прибыль Honda Motor за полгода заметно выросла
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2023-2024 финансового года, завершившегося 30 июня, подскочила в 2,4... ПРАЙМ, 09.08.2023
транспорт, бизнес, новости, япония, honda motor, чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/50/832715009.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/50/832715009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/50/832715008.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/50/832715008.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/50/832715007.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/50/832715007.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230809/841349181.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2023-2024 финансового года, завершившегося 30 июня, подскочила в 2,4 раза в годовом выражении и составила 363,069 миллиарда иен (около 2,5 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 219,06 иены (1,53 доллара) с 87,23 иены (0,6 доллара) на акцию годом ранее. Выручка Honda выросла на 20% и составила 4,62 триллиона иен (32 миллиарда долларов).
По итогам всего финансового года, который завершится 31 марта, компания ожидает роста выручки на 7,6%, до 18,2 триллиона иен (127 миллиардов долларов). А увеличение чистой прибыли за год прогнозируется на 22,8%, до 800 миллиардов иен (5,6 миллиарда долларов).
Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.