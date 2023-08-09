МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2023-2024 финансового года, завершившегося 30 июня, подскочила в 2,4 раза в годовом выражении и составила 363,069 миллиарда иен (около 2,5 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Минсельхоз прокомментировал сообщение о возможном росте цен на чай и кофе

Разводненная прибыль на акцию выросла до 219,06 иены (1,53 доллара) с 87,23 иены (0,6 доллара) на акцию годом ранее. Выручка Honda выросла на 20% и составила 4,62 триллиона иен (32 миллиарда долларов).

По итогам всего финансового года, который завершится 31 марта, компания ожидает роста выручки на 7,6%, до 18,2 триллиона иен (127 миллиардов долларов). А увеличение чистой прибыли за год прогнозируется на 22,8%, до 800 миллиардов иен (5,6 миллиарда долларов).

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.