МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Регламент действий с детьми-безбилетниками должен быть единый для всех регионов России, а вообще стоит сделать бесплатный проезд для школьников в автобусах по всей стране, заявил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Аналитик рассказала о получении соцвыплат в цифровом рубле

Газета "Ведомости" в среду написала, что Минтранс РФ в ответ на обращение первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой ("Единая Россия") сообщил в письме, что регионы должны сами определять порядок проверки подтверждения оплаты проезда несовершеннолетними в транспорте с учетом "территориальных особенностей".

Буцкая, пишет издание, сообщила, что договорилась с министром транспорта РФ Виталием Савельевым разработать письмо с рекомендациями для всех регионов, в которых будет прописано, как исполнять принятый в 2021 году закон. Этот закон запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Однако в СМИ, пишут "Ведомости", регулярно сообщается, что кондукторы пренебрегают этой нормой.

"Когда закон принимался, изначально этот регламент должен был бы быть принят. Мы поддерживаем, что должен быть единый регламент действий для всех субъектов, а не отдельно под каждый регион разрабатывать отдельный регламент, поскольку эта работа будет спущена на тормоза. Поэтому важно выработать единый регламент и со стороны министерства транспорта и транслировать данный регламент в регионы", — прокомментировал Зотов.

ОБЩИЕ НОРМЫ

Эксперт рассказал, каким видит примерный порядок действий. Например, кондуктор обнаружил ребенка без билета, информация передается в единую диспетчерскую по городу либо региону, диспетчерская передает данные сотруднику полиции, где фиксируется информация о ребенке, время и так далее. Сотрудник полиции выезжает на место, передает ребенка родителям.

"Такой порядок будет стимулировать родителей более ответственно подходить к детям, чтобы у них всегда были в наличии деньги за проезд. Также это не приведет к тем случаям, когда ребенок окажется в ситуации, когда нет денег на проезд и его высаживают из общественного транспорта", — поясняет логику Зотов.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

При этом он подчеркнул, что сейчас ребенка могут не посадить в общественный транспорт и в итоге это транслируется как ненарушение закона. "То есть детей сейчас в общественный транспорт могут не посадить, заранее уточняют, есть ли деньги на оплату проезда? В целом, было бы правильно также узаконить другую норму, чтобы все дети в стране, школьники, пользовались бесплатным проездом в автобусах по стране", — предлагает эксперт.

Он добавил, что такая норма отчасти уже работает. Это сельские автобусы в малых городах, где организован подвоз детей в школы. "Там школьный автобус подвозит детей бесплатно. Поэтому по стране эту норму тоже можно распространить", — резюмировал Зотов.