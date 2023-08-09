МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777, данная процедура была выполнена впервые на территории РФ, следует из сообщения компании. Единственная авиакомпания Таджикистана возобновляет полеты в Жуковский

"Провайдер технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот Техникс" успешно выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777. Процедура выполнена впервые на территории РФ", — говорится в сообщении.

Работы выполнялись на воздушном судне "Аэрофлота" на базе ангарного комплекса в аэропорту "Шереметьево". Замена стоек шасси относится к плановым работам и выполняется на самолетах Boeing 777 раз в 10 лет или каждые 20 тысяч летных циклов в зависимости от того, что наступит ранее. Весь комплекс работ был выполнен в течение двух недель в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна.

На самолет был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные. Все контрольные тесты подтвердили штатную работу после завершения комплекса процедур. Сейчас воздушное судно приступило к выполнению полетов рамках расписания "Аэрофлота", уточняется в релизе.

В конце марта "Аэрофлот Техникс" сообщал об успешно проведенной процедуре по замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 в аэропорту "Шереметьево".

"Аэрофлот Техникс" — крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот".