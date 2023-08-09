СТАМБУЛ, 9 авг — ПРАЙМ. Авиационные власти Турции в среду установили новый максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, теперь он равняется 2500 лирам ($92,5), сообщает агентство IHA. СМИ: россияне смогут открыть в Турции местную виртуальную карту

"Генеральный департамент гражданской авиации установил новый потолок цен на авиаперелеты по стране в одну сторону — 2500 лир (92,5 долларов)", — говорится в сообщении.

Решение связано с увеличением ряда налогов, в том числе НДС, и падением курса национальной валюты. 19 июля потолок цен был поднят до 1650 лир (61 доллара), тогда турецкие авиакомпании мгновенно подкорректировали цены на авиабилеты, на ряде направлений на ближайшие даты, установив цены на билеты только по 1650 лир в одну сторону.

Как убедился корреспондент РИА Новости, авиакомпания Turkish Airlines уже внесла изменения в свои тарифы. Так, авиабилет из Стамбула в Анталью на конец августа стоит минимум 2500 лир с ручной кладью и 15 килограммами багажа, за возможность сдать багаж весом в 20 килограммов придется заплатить 2750 лир. Место в бизнес-классе обойдется в 4460 лир (164 доллара). У авиакомпании-лоукостера Pegasus по состоянию на 17.00 (время совпадает с мск) цены на билеты пока не изменились, есть возможность найти билет из Стамбула в Анталью за 900-1100 лир.

Генеральное управление гражданской авиации Турции с 2013 года регулирует цены на авиабилеты эконом-класса, бизнес-класс решения властей не затрагивают. Если в 2013 году максимальная цена авиабилета в одну сторону могла составлять 299 лир, то в начале 2022 года — уже 599 лир, а с конца года — 1150 лир. Эрдоган ждет рекорда по числу прибывших в Турцию российских туристов

Курс турецкой лиры ранее пробил отметку в 27 лир за доллар.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что ожидает снижения инфляции в стране с середины 2024 года, сейчас экономика страны переживает переходный период. Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8% с 38,2% в июне.

По данным Бюро статистики TUIK, наибольший рост цен за год — более 82% — зафиксирован на проживание в отелях и рестораны, а наименьший — на недвижимость. При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что годовой показатель инфляции в июле превысил 122%.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%, сообщила в конце июля председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Центробанк в июне впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.