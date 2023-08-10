2023-08-10T11:52:19+03:00
2023-08-10T11:52:19+03:00
2023-08-10T11:52:19+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230810/841374113.html
"Аэрофлот" получил допуски на рейсы в Занзибар и китайский Санья
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы в Занзибар (Танзания) и Санья (Китай), следует из материалов Росавиации. Так, перевозчик... ПРАЙМ, 10.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, авиаперевозки, аэрофлот, занзибар
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/41/834864179.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/41/834864179.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/41/834864178.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/41/834864178.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/41/834864164.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/41/834864164.jpg
https://1prime.ru/transport/20230804/841296965.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы в Занзибар (Танзания) и Санья (Китай), следует из материалов Росавиации.
Так, перевозчик получил допуски на рейсы между Москвой и Занзибаром с частотой семь раз в неделю.
Допуски также выданы на рейсы на китайский курорт Санья из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска. Везде указана частота полетов – семь раз в неделю.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.