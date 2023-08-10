МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы в Занзибар (Танзания) и Санья (Китай), следует из материалов Росавиации. "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы на Мальдивы

Так, перевозчик получил допуски на рейсы между Москвой и Занзибаром с частотой семь раз в неделю.

Допуски также выданы на рейсы на китайский курорт Санья из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска. Везде указана частота полетов – семь раз в неделю.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.