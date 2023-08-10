МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,1 миллиона человек, при этом компания "Аэрофлот" снизила перевозки на 0,1%, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" получил допуски на рейсы в Занзибар и китайский Санья

"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в июле 2023 года: общий объём перевозок составил 5,1 миллиона пассажиров, увеличившись на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: объём перевозок на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,2 миллиона пассажиров, что выше показателя июля 2019 года на 21,4%, при этом на 5,4% ниже июля 2022 года", — говорится в сообщении.

"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 миллиона пассажиров, сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот "Аэрофлота" увеличился на 9,6%", — также отметила компания.