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2023
https://1prime.ru/transport/20230810/841377128.html
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на пять процентов
Транспорт
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. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,1 миллиона человек, при этом компания "Аэрофлот" снизила перевозки на... ПРАЙМ, 10.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, пассажиропоток, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,1 миллиона человек, при этом компания "Аэрофлот" снизила перевозки на 0,1%, следует из сообщения компании.
"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в июле 2023 года: общий объём перевозок составил 5,1 миллиона пассажиров, увеличившись на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: объём перевозок на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,2 миллиона пассажиров, что выше показателя июля 2019 года на 21,4%, при этом на 5,4% ниже июля 2022 года", — говорится в сообщении.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 миллиона пассажиров, сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот "Аэрофлота" увеличился на 9,6%", — также отметила компания.