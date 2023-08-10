2023-08-10T13:21:24+03:00
2023-08-10T13:21:24+03:00
2023-08-10T13:21:24+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230810/841377902.html
YandexGo начал работать в десятом городе в Узбекистане
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Сервис такси YandexGo начал оказывать услуги в Карши — областном центре на юге Узбекистана, уже в десятом городе республики, сообщает пресс-служба компании. "Сегодня YandexGo... ПРАЙМ, 10.08.2023
транспорт, бизнес, новости, узбекистан, россия, такси, yandexgo
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 10 авг — ПРАЙМ. Сервис такси YandexGo начал оказывать услуги в Карши — областном центре на юге Узбекистана, уже в десятом городе республики, сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня YandexGo заработал в Карши", — говорится в сообщении сервиса для СМИ. Административный центр Кашкадарьинской области Узбекистана стал доступен уже в десятом городе республики, где работает YandexGo.
Доехать до любой точки в городе можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 3 тысяч сумов (0,25 доллара).
YandexGo является самым крупным онлайн-сервисом такси в Узбекистане, который работает в республике с апреля 2018 года. До настоящего времени услуги сервиса были доступны в Ташкенте и еще восьми городах страны – Бухаре, Фергане, Самарканде, Намангане, Андижане, Маргилане, Коканде и Нукусе. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 81 тысячи водителей.