ТАШКЕНТ, 10 авг — ПРАЙМ. Сервис такси YandexGo начал оказывать услуги в Карши — областном центре на юге Узбекистана, уже в десятом городе республики, сообщает пресс-служба компании. "Яндекс" запустил погодный сервис с рекомендациями для бизнеса

"Сегодня YandexGo заработал в Карши", — говорится в сообщении сервиса для СМИ. Административный центр Кашкадарьинской области Узбекистана стал доступен уже в десятом городе республики, где работает YandexGo.

Доехать до любой точки в городе можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 3 тысяч сумов (0,25 доллара).

YandexGo является самым крупным онлайн-сервисом такси в Узбекистане, который работает в республике с апреля 2018 года. До настоящего времени услуги сервиса были доступны в Ташкенте и еще восьми городах страны – Бухаре, Фергане, Самарканде, Намангане, Андижане, Маргилане, Коканде и Нукусе. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 81 тысячи водителей.