МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Приложение "Яндекс Go" начало показывать спрос на самокаты — один из ценообразующих факторов — в конкретном районе города, для этого следует выбрать нужный самокат на парковке и нажать на значок "Индекса спроса" в левом верхнем углу экрана, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс" запустил погодный сервис с рекомендациями для бизнеса

"Спрос на самокаты в конкретном районе теперь можно увидеть в приложении "Яндекс Go". Для этого нужно выбрать самокат на парковке и нажать на значок "Индекса спроса" в левом верхнем углу экрана", — говорится в сообщении.

В "Яндекс Go" объяснили, что цена на аренду самоката в одном и том же городе и даже районе иногда меняется: специальный алгоритм формирует стоимость, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Цена будет стандартной или ниже обычной тогда, когда рядом с пользователем много доступных для аренды самокатов. Стоимость поездки на самокате повышается, если спрос высокий, а заряженных и готовых самокатов рядом нет.

"Тогда можно поискать самокаты на другой парковке, чтобы начать поездку из другой точки. Это нужно для более равномерного распределения самокатов по городу", — добавили в копании. Приложение начало показывать спрос во всех городах, где есть самокаты "Яндекса": Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург и Тула.

Уточняется также, что на цену поездки на самокате влияет не только спрос, но и стоимость старта, минуты в поездке и также страховка, которую выбирает пользователь — расширенная или базовая.