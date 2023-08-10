СОЧИ, 10 авг — ПРАЙМ. Прямые рейсы из Сочи в тайский Пхукет впервые откроются с 20 августа, пассажиров будет перевозить авиакомпания Azur Air, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Выручка VK Tech по МСФО выросла на 64 процента в первом полугодии

"С 20 августа, в преддверии туристического сезона в Таиланде, авиакомпания Azur Air начнет выполнение прямых рейсов из аэропорта Сочи на Пхукет. На первом этапе полеты запланированы с августа до середины ноября с частотой один раз в 10 дней и будут выполняться на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около 9 часов… Полеты в Таиланд и, в частности, на Пхукет, будут выполняться из Сочи впервые", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня Сочи продолжает работать в качестве авиационного хаба, воздушная гавань обеспечивает перевозки как внутри страны, так и по 13 международным направлениям: Грузия, Израиль, Турция, Армения, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и другие.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году, находится под управлением аэропортовых холдингов России "Аэродинамика". С 2020 года аэропорт Сочи входит в топ-5 аэропортов России по объёму пассажирских перевозок, обслуживая до 13 миллионов человек в год. С 2022 года является главным южным международным авиахабом России.