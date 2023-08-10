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2023
https://1prime.ru/transport/20230810/841387675.html
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку авиаотрасли
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https://россиясегодня.рф
. Правительство дополнительно выделит еще 5 миллиардов рублей Росавиации на поддержку отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании правительства он... ПРАЙМ, 10.08.2023
транспорт, бизнес, новости, господдержка, россия, михаил мишустин, авиационная отрасль
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделит еще 5 миллиардов рублей Росавиации на поддержку отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что в текущем году уже было направлено 5 миллиардов рублей, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и бесперебойное обслуживание перелетов.
"Сегодня дополнительно выделим еще пять миллиардов рублей на инвестиционные программы государственной корпорации по организации воздушного движения, чтобы обеспечить основу для безопасности полетов на годы вперед, повысить устойчивость транспортной инфраструктуры, сделать перевозки более доступными для людей и бизнеса в самых разных уголках нашей страны", — сказал Мишустин.
Он отметил, что в последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет. Мишустин также добавил, что тем не менее средства нужны для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее.