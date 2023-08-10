МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Yango (международный бренд "Яндекс Такси") не ведет переговоры с израильским предпринимателем Бараком Абрамовым по вопросам продажи части или всего бизнеса в Израиле, сообщила пресс-служба "Яндекс Такси". В Финляндии запретили "Яндексу" передавать данные клиентов такси Yango

"Yango не ведет переговоры с Бараком Абрамовым о продаже всего или части бизнеса" — говорится в сообщении "Яндекс Такси".

Ранее в четверг израильское издание Calcalist опубликовало материал о том, что "Яндекс" ведет переговоры о продаже Yango Israel с Абрамовым. Причина — новый закон о такси, который вступит в силу 1 сентября в России, добавлялось там же. При этом в компании добавили, что Yango, как любой развивающийся бизнес, регулярно обсуждает возможности сотрудничества с разными компаниями в Израиле.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу такси. Закон, в частности, регулирует доступ водителей к этой работе и их взаимоотношения с агрегаторами такси, определяет порядок выплаты компенсаций пассажирам в случае ДТП, предполагает создание реестра такси и федеральной государственной информационной системы легковых такси. Закон также обязывает службы заказа такси предоставлять уполномоченным органам удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а перевозчиков — вести журнал заказов такси.

В июле правительство России приняло два постановления, направленные на реализацию этого закона. Одно из них обязывает службы заказа такси, работающие через интернет, с 1 сентября предоставлять ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а второе предполагает запуск с этой же даты государственной информсистемы легкового такси.