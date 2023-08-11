2023-08-11T10:43:00+03:00
2023-08-11T11:01:12+03:00
2023-08-11T10:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230811/841396474.html
Аэропорт "Внуково" временно закрыли
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Внуково" временно закрыли, по предварительным данным, из-за дрона, сообщил РИА Новости представитель московских экстренных служб. По словам собеседника агентства, воздушную... ПРАЙМ, 11.08.2023
транспорт, бизнес, новости, беспилотник, аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762043.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762042.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762042.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762041.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762041.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230810/841366239.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Внуково" временно закрыли, по предварительным данным, из-за дрона, сообщил РИА Новости представитель московских экстренных служб.
По словам собеседника агентства, воздушную гавань "Внуково" на время закрыли.
"Предварительная причина – из-за БПЛА", — добавил он.
В аэропорту позднее подтвердили, что "Внуково" ограничил прием и выпуск самолетов с 9:40 по московскому времени.
"В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — сообщили там.