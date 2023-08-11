МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Внуково" временно закрыли, по предварительным данным, из-за дрона, сообщил РИА Новости представитель московских экстренных служб. Минобороны сообщило об отражении атак украинских беспилотников

По словам собеседника агентства, воздушную гавань "Внуково" на время закрыли.

"Предварительная причина – из-за БПЛА", — добавил он.

В аэропорту позднее подтвердили, что "Внуково" ограничил прием и выпуск самолетов с 9:40 по московскому времени.

"В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — сообщили там.