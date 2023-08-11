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Аэропорт "Внуково" заработал штатно
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Аэропорт "Внуково" снял ограничения на прием и выпуск самолетов, работает штатно, рассказали РИА новости в пресс-службе воздушной гавани. "С 10:50 часов ограничения на полеты... ПРАЙМ, 11.08.2023
транспорт, бизнес, новости, ограничение, полет, аэропорт внуково
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" снял ограничения на прием и выпуск самолетов, работает штатно, рассказали РИА новости в пресс-службе воздушной гавани.
"С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сказали во "Внуково".
Кроме того, представитель Международного аэропорта "Калуга" заявил, что ограничения на полеты в Калужской области также сняли.
Ранее сообщалось, что воздушное пространство над аэропортами "Внуково" и Калуги закрыли, предварительно, из-за беспилотника.