МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" снял ограничения на прием и выпуск самолетов, работает штатно, рассказали РИА новости в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт Сочи впервые откроет прямые рейсы в Таиланд

"С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — сказали во "Внуково".

Кроме того, представитель Международного аэропорта "Калуга" заявил, что ограничения на полеты в Калужской области также сняли.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство над аэропортами "Внуково" и Калуги закрыли, предварительно, из-за беспилотника.